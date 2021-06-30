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Изменения в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Что теперь может стать поводом для увольнения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси. Как отмечают авторы законопроекта, изменения направлены на укрепление национальной безопасности и здоровья граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Депутаты работают и над другими новшествами в Трудовом кодексе, как, например, возможность совмещения работы в офисе и на удаленке и сокращение рабочего дня для многодетных родителей.
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Новости Беларуси. Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси. Как отмечают авторы законопроекта, изменения направлены на укрепление национальной...
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