Изменения в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Что теперь может стать поводом для увольнения?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси. Как отмечают авторы законопроекта, изменения направлены на укрепление национальной безопасности и здоровья граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Закон, который принят, и сегодня его нормы вступают в силу, направлен на обеспечение стабильной работы трудовых коллективов наших предприятий и организаций и, конечно же, на сохранение устойчивости системы трудовых отношений. Еще очень важный момент, если применены противоправные действия с персональными данными, – также наниматель будет иметь право применения дисциплинарного взыскания к таким работникам. Ну и, наверное, следует отметить, что еще введен запрет на организацию и проведение забастовок на предприятиях и в организациях с опасными производствами.





Депутаты работают и над другими новшествами в Трудовом кодексе, как, например, возможность совмещения работы в офисе и на удаленке и сокращение рабочего дня для многодетных родителей.