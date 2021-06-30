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Владимир Путин: что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?

30.06.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Россия не станет отвечать на западные санкции себе во вред. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин: что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?

Глава государства отметил: «Чем бы Россию не пугали, она развивается, экономический суверенитет повышается, обороноспособность уже по многим параметрам обошла страны мира, в том числе и США». В ходе беседы среди прочего была затронута тема российско-украинских отношений. На вопрос о возможности встречи с Зеленским Путин заявил, что тот отдал свою страну под полное внешнее управление.

Владимир Путин: что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?

Владимир Путин, президент России:
Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить.

 
 
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Новости России. Россия не станет отвечать на западные санкции себе во вред. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, сообщили в...
 
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