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«Должны знать подвиги своих отцов и дедов». Этот врач из Минска стал 25-тысячным посетителем «Поезда Победы»

30.06.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Поезд Победы», который задержался в Минске дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, отправился в путь 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: «Моей детской мечтой всегда было побыть на 9 Мая 1945 года»

«Должны знать подвиги своих отцов и дедов». Этот врач из Минска стал 25-тысячным посетителем «Поезда Победы»

30 июня наградили 25-тысячного посетителя исторического эшелона. Им стал врач из Минска, многодетный отец Евгений Серов. Он пришел в передвижной музей с шестилетним сыном. Уверен, что на долю детей не должно выпасть то, с чем столкнулись наши предки. У Евгения Серова своя история о той войне, которая унесла жизнь каждого третьего белоруса.

«Должны знать подвиги своих отцов и дедов». Этот врач из Минска стал 25-тысячным посетителем «Поезда Победы»

Евгений Серов, 25-тысячный посетитель «Поезда Победы»:
Мы пришли сюда, я говорю: «Вот, пойдем». Он говорит: «С удовольствием». Мы прошлись по всему музею, посмотрели экспозицию, произвела большое впечатление. Мои два деда, то есть его два прадеда, воевали в Великой Отечественной войне, оба были ранены. Дети должны помнить, внуки должны знать подвиги своих отцов и дедов, без этого не будет будущего.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Поезд Победы», который задержался в Минске дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, отправился...
 
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