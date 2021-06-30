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Наталья Кочанова: «Моей детской мечтой всегда было побыть на 9 Мая 1945 года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Поезд Победы», который задержался в Минске дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, отправился в путь 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый раз «исторический состав» российских железных дорог прибыл в Минск 11 июня. Затем было путешествие по нашей стране и 8 остановок. Желающих заглянуть в «Поезд Победы» много. В Витебске, например, выстраивались огромные очереди. Популярность остановила состав в Минске второй раз. На первой платформе железнодорожного вокзала. 30 июня передвижную выставку посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. «Поезд Победы» – это 12 вагонов, 9 из них экспозиционные. Тысяча экспонатов, которые, словно машина времени, переносят в 1940-е под проникновенный женский голос. Это Лидия – аудиогид. Собирательный образ поколения победителей, которые прошли путь от Бреста до Москвы, от Сталинграда до Берлина.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. «Поезд Победы», который задержался в Минске дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, отправился...
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