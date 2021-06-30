ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Хор Турецкого» и выставка военной техники. Как в Минске отметят День Независимости?

30.06.2021 23:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С салютом, выставкой военной техники и концертами. Минск готовится к празднованию главного праздника страны – Дня Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для минчан и гостей столицы организаторы подготовили мероприятия на любой вкус и возраст. Одна из главных сцен разместится у стелы «Минск – город-герой». Здесь пройдет праздничный концерт.

«Хор Турецкого» и выставка военной техники. Как в Минске отметят День Независимости?

В 18:00 выступит популярный коллектив «Хор Турецкого», а в 21:00 на сцену выйдут известные белорусские и российские артисты. Еще одна творческая площадка будет работать у Дворца спорта. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в каждом районе города. В местах гуляний будут работать торговые точки, организуют конкурсы и концертную программу.

«Хор Турецкого» и выставка военной техники. Как в Минске отметят День Независимости?

Завершится празднование Дня Республики ярким салютом, который будет организован в шести точках столицы. Метро 3 июля будет открыто с 05:30 утра до 01:00. Подвижные составы на первой и второй ветках будут курсировать по графику субботних дней. С 17:00 до закрытия станций поезда будут следовать каждые 6 минут. Зеленолужская ветка метро будет работать по графику выходного дня.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С салютом, выставкой военной техники и концертами. Минск готовится к празднованию главного праздника страны – Дня Независимости, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белтэлерадыёкампанію выключылі з Эўрапейскага трансьляцыйнага зьвязу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by