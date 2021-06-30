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«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

30.06.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

В преддверии 3 июля ярким концертом поздравили инвалидов – участников локальных войн. Патриотическую акцию провели в Боровлянском Доме культуры. Военные в отставке пришли со своими семьями. Ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов с наступающим праздником поздравил ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Беларуси. Со сцены звучали песни фронтовых лет.

«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

Владимир Круглик, заместитель председателя Минского областного общественного объединения инвалидов – участников локальных войн:
Мы как продолжатели этих всех мероприятий стараемся удержать наши рубежи, внутренние рубежи, чтобы рос патриотический стержень у наших сыновей, дочерей.

«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

Геннадий Калинин, ветеран Великой Отечественной войны:
Доволен этой организацией, приятно с людьми, особенно, когда концерт детский. Знаете, человек, он же вдохновляется тем, что видит, когда живое что-то. Конечно, был в оккупации 11-летним пацаном, работал в войну с 1944 по 1946 годы в колхозе. Жутко было.

«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

Антон Маркелов, начальник заслуженного коллектива «Ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Беларуси»:
Самое важное – хранить историю и помнить, что были страшные времена, эта страшная война, в которой пострадали многие семьи в нашей стране, жертвы. Всем известно, что каждый третий в Беларуси погиб в той страшной войне. И сохранить историю и передать новому поколению, для того чтобы больше таких бед в нашей стране не случалось.

«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов

Сейчас в областном объединении инвалидов – участников локальных войн 72 ветерана. К празднику для каждого подготовили подарки.

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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