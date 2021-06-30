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«Был в оккупации 11-летним пацаном». Как в Минской области накануне 3 июля поздравляли ветеранов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В преддверии 3 июля ярким концертом поздравили инвалидов – участников локальных войн. Патриотическую акцию провели в Боровлянском Доме культуры. Военные в отставке пришли со своими семьями. Ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов с наступающим праздником поздравил ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Беларуси. Со сцены звучали песни фронтовых лет.
Владимир Круглик, заместитель председателя Минского областного общественного объединения инвалидов – участников локальных войн:
Геннадий Калинин, ветеран Великой Отечественной войны:
Антон Маркелов, начальник заслуженного коллектива «Ансамбль песни и танца внутренних войск МВД Беларуси»:
Сейчас в областном объединении инвалидов – участников локальных войн 72 ветерана. К празднику для каждого подготовили подарки.
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Новости Беларуси. В Минской области начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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