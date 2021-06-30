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В Минской области благоустраивают места воинских захоронений и мемориалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Минской области в преддверии Дня Независимости наводят порядок в местах воинских захоронений, тем самым отдают дань уважения тем, кто отстоял мир, свободу и независимость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Несвижском районе к благоустройству подключились местные организации и предприятия. Например, представители филиала газотранспортного предприятия в течение нескольких лет реализуют специальный проект по восстановлению памятных мест. За это время было обновлено и реконструировано порядка 70 памятников Великой Отечественной войны, 60 из них – на территории Несвижского района.
Виктор Акулич, начальник отдела Несвижского филиала газотранспортного предприятия:
День Независимости Минская область встретит торжественно. В каждом районе подготовлена своя программа: концерты, выставки, показательные выступления. Особое внимание – ветеранам Великой Отечественной войны. Объединит регионы со всей страной акция «Споем гимн вместе».
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Новости Беларуси. Жители Минской области в преддверии Дня Независимости наводят порядок в местах воинских захоронений, тем самым отдают дань уважения тем, кто...
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