ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая

30.06.2021 23:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Александр Лукашенко направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая

Основанная в 1921 году она превратилась в самую большую политическую партию в мире и обусловила превращение Китайской Народной Республики в сильную процветающую державу.

Глава белорусского государства подчеркнул, что сегодня Пекин уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития и стратегии открытости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии страны, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Европейский вещательный союз лишил членства БТРК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by