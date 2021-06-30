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Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?

30.06.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника и в честь летия экономических органов Беларуси чествовали лучших сотрудников профильного комитета Мингорисполкома и районных администраций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?

За вклад в социально-экономическое развитие города специалисты удостоены почетных грамот и благодарностей. Отмечены более 30 человек. Это экономисты-практики, работающие в органах госуправления, которые ежедневно успешно решают поставленные задачи. Благодаря в том числе их стараниям значительно улучшилось благосостояние столицы. Например, валовой региональный продукт города с начала 2021 года показал рост и составил почти 22 миллиарда рублей.

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:
Экономика страны и экономика Минска проходят этап подъема. ВРП Минска сложился с ростом на 2,3 %. Мы рассчитываем на подъем обрабатывающей промышленности в городе, IT-сфера у нас развивается, торговля. Это основные виды экономической деятельности, основные составляющие ВРП Минска, и они преуспевают с ростом в 5-6 % и более.

Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?

Растет и инвестиционный потенциал: за первые пять месяцев 2021 года освоено почти миллиард 800 миллионов рублей иностранных капиталовложений. Экспорт товаров вырос более чем на половину, а экспорт услуг прирос почти на 12 %

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника и в честь летия экономических органов Беларуси чествовали лучших сотрудников профильного комитета...
 
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