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Обработка, торговля и IT. Какой прирост в самых прибыльных экономических сферах Минска?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника и в честь летия экономических органов Беларуси чествовали лучших сотрудников профильного комитета Мингорисполкома и районных администраций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За вклад в социально-экономическое развитие города специалисты удостоены почетных грамот и благодарностей. Отмечены более 30 человек. Это экономисты-практики, работающие в органах госуправления, которые ежедневно успешно решают поставленные задачи. Благодаря в том числе их стараниям значительно улучшилось благосостояние столицы. Например, валовой региональный продукт города с начала 2021 года показал рост и составил почти 22 миллиарда рублей.
Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:
Растет и инвестиционный потенциал: за первые пять месяцев 2021 года освоено почти миллиард 800 миллионов рублей иностранных капиталовложений. Экспорт товаров вырос более чем на половину, а экспорт услуг прирос почти на 12 %
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника и в честь летия экономических органов Беларуси чествовали лучших сотрудников профильного комитета...
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