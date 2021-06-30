|
«Построено по самым современным нормам». Два суда Минска переехали в новое здание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов. Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.
Площадь нового здания суда – 10 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено конвойное отделение, а также 20 залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских и уголовных дел. Один из залов по уголовным делам рассчитан на 140 мест и является одним из самых больших в стране.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Отдельное внимание при строительстве здания суда уделили социальным стандартам и безбарьерной среде. Есть пандус, широкие дверные проемы, специальные лифты и санузлы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)