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Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»

30.06.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»

В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»

Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.

Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Глава государства, являясь актуальным, современным человеком, чувствующим потребность граждан, принял такое решение. Когда узнал о том, что не завершается процесс строительства нового здания, то принял волевое решение завершить строительство и использовать здесь по максимуму белорусское оборудование, белорусские строительные материалы. И сделать его таким, чтобы оно было удобным для судей и для граждан Республики Беларусь. Всех, кто участвует в осуществлении правосудия. Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на...
 
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