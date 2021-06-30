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Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на улице Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Верховного суда Валентин Сукало. С открытием здания в Минске завершена программа модернизации районных судов.
Объект соответствует всем современным стандартам обеспечения судебного процесса и оснащен по последнему слову техники. Установлено оборудование для аудио- и видеофиксации, есть видеоконференцсвязь. Предусмотрена и отдельная комната для допроса скрытого свидетеля с искажением голоса.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
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Ольга Чуприс на открытии нового здания судов в Минске: «Мне кажется, что на сегодняшний день этот проект стал очень удачным»
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в Минске по традиции открываются важные объекты. Новое здание судов Первомайского и Советского районов появилось на...
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