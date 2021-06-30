Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом, хотевшим взять заложников

На станции Эрмон-Обон во французском департаменте Валь-д'Уаз мужчина с ножом угрожал стоявшим на платформе пассажирам, а потом, судя по всему, намеревался взять в заложники школьников. Его застрелил сотрудник службы безопасности железной дороги, пишет Le Figaro.

Застреленным оказался 36-летний гражданин Гаити. Он сначала угрожал ножом прохожим на станции пригородных поездов. Когда его попытались задержать, он выбежал на улицу, где, по словам полицейских, «в крайне агрессивном состоянии направился к группе школьников».

Злоумышленника попыталась реанимировать бригада скорой, однако он скончался на месте происшествия.