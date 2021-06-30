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Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом, хотевшим взять заложников
Источник материала: Навiны
На станции Эрмон-Обон во французском департаменте Валь-д'Уаз мужчина с ножом угрожал стоявшим на платформе пассажирам, а потом, судя по всему, намеревался взять в заложники школьников. Его застрелил сотрудник службы безопасности железной дороги, пишет Le Figaro.
Застреленным
Злоумышленника попыталась реанимировать бригада скорой, однако он скончался на месте происшествия.
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На станции Эрмон-Обон во французском департаменте Валь-д'Уаз мужчина с ножом угрожал стоявшим на платформе пассажирам, а потом, судя по всему, намеревался взять в...
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