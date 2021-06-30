Школьник на велосипеде пострадал в ДТП на улице Максима Горецкого

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Тойота", выезжая с прилегающей территории на ул.Максима Горецкого, при повороте налево у дома №75 совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, нужно убедиться, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части.-0-