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Силовики задержали редактора сайта «Наше мнение»
Источник материала: АФН
Сотрудники КГБ провели обыск, а затем задержали аналитика и редактора сайта «Наше мнение» Валерию Костюгову.
«По последней информации, обыск у Валерии проводили работники КГБ. На данный момент она задержана и находится либо в СК, либо в КГБ. Точных данных нет, как и деталей о причинах репрессий», — сообщил в соцсетях политолог Павел Усов.
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Сотрудники КГБ провели обыск, а затем задержали аналитика и редактора сайта «Наше мнение» Валерию Костюгову.
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