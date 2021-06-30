Силовики задержали редактора сайта «Наше мнение»

Источник материала: АФН

Сотрудники КГБ провели обыск, а затем задержали аналитика и редактора сайта «Наше мнение» Валерию Костюгову.

«По последней информации, обыск у Валерии проводили работники КГБ. На данный момент она задержана и находится либо в СК, либо в КГБ. Точных данных нет, как и деталей о причинах репрессий», — сообщил в соцсетях политолог Павел Усов.