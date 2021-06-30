Власти РБ обвиняют журналиста Александрова в измене родине

Источник материала: АФН

Белорусские власти обвиняют журналиста Андрея Александрова в измене государству, сообщают белорусские медиа со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского

Александрова задержали по подозрению в финансировании протестов, что выражалось якобы в уплате 250 штрафов протестующих в период с 22 августа по 9 ноября 2020 года.

Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.