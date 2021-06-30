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Власти РБ обвиняют журналиста Александрова в измене родине

01.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти обвиняют журналиста Андрея Александрова в измене государству, сообщают белорусские медиа со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского

Александрова задержали по подозрению в финансировании протестов, что выражалось якобы в уплате 250 штрафов протестующих в период с 22 августа по 9 ноября 2020 года.

Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Белорусские власти обвиняют журналиста Андрея Александрова в измене государству, сообщают белорусские медиа со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского
 
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