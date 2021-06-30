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EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации

01.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Исполком Европейского вещательного союза 30 июня принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании в организации, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза.

С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к сервисам Европейского вещательного союза, включая обмен новостным и музыкальным контентом, правами на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий, правовой, технической и исследовательской экспертизе.

 
 
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Исполком Европейского вещательного союза 30 июня принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании в организации, сообщает tut.by со ссылкой на...
 
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