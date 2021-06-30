Евроинтеграцию поддерживают 62% украинцев

Источник материала: АФН

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 62% украинцев, вступление в Североатлантический альянс - 54%.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова "Общественная поддержка евроатлантического курса Украины: оценки и рекомендации", обнародованном на сайте Центра, передает Укринформ.

«Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО состоялся в ближайшее время, то в нем приняли бы участие подавляющее большинство (71%) опрошенных украинцев, что является свидетельством высокого общественного интереса к стратегическому курсу страны. За вступление в НАТО готовы проголосовать 54% опрошенных украинцев, против вступления - 31%, не определились с выбором - 15%», - говорится в исследовании.

При этом наибольшая доля сторонников вступления зафиксирована в возрастной категории 18-29 лет - 64%. С ростом возраста опрашиваемых баланс между сторонниками и противниками (уменьшение уровня поддержки) меняется с возрастом почти линейно, однако даже в возрастной группе 60+ относительное большинство респондентов (48%) готовы проголосовать за вступление, «против» - 37%.

Отмечается, что данные многолетнего мониторинга общественного мнения Центром Разумкова свидетельствуют о достаточно существенных изменениях позиций украинских граждан относительно идеи обретения Украиной членства в НАТО. В 2002 году общественное мнение было разделено пополам - по 32% «за» и «против». В течение 2002-2010 годов в два раза уменьшилась доля сторонников, а доля противников вступления в два раза увеличилась.

«Начиная с 2014 года социологи фиксировали кардинальные изменения в отношении граждан к перспективе членства в НАТО. Если в 2012 году «за» вступление намеревались проголосовать лишь 14% респондентов (62% - «против»), то в апреле 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37% (42% - «против»), а в ноябре 2015 года - до 48%, превысил долю противников (33%). Незначительные колебания результатов в течение следующих пяти лет (2016-2021 годы) свидетельствуют о стабилизации уровня общественной поддержки», - отмечают в Центре Разумкова.

Кроме того, по данным исследования, уровень общественной поддержки европейской интеграции традиционно несколько выше, чем евроатлантической.

«За вступление Украины в ЕС проголосовали 62% всех опрошенных, против вступления - 26%. При этом доля сторонников вступления значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов. Баланс между «за» и «против» существенно меняется в зависимости от региона проживания, но остается в пользу сторонников вступления в ЕС», - говорится в исследовании.

Также социологи исследовали мнение украинцев относительно возможных угроз для государства. Наиболее актуальными для Украины, по мнению подавляющего большинства опрошенных граждан, являются угрозы от России (74%) и от внешней агрессии (72%). Большинство опрошенных также считают актуальными предложенные в списке угрозы внутреннего и внешнего характера: сепаратизм (63%), международный терроризм (53%) и рост экстремизма в Украине (49%).

Распределение ответов на ту часть перечня (источники угроз), содержащую названия отдельных государств и международных организаций, свидетельствует, что лишь незначительная доля респондентов видит угрозу безопасности Украины со стороны США (16%), Китая (13%), НАТО (12%) и ЕС (7%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%