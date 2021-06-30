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Власти Беларуси потребовали прекратить деятельность института Гете

01.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти потребовали прекратить деятельность института Гете- и Германской службы академических обменов.

Об этом 30 июня 2021 года сообщил официальный представитель Федерального министерства иностранных дел ФРГ.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны потребовать прекращения деятельности института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси. Этот шаг повлечет дальнейшую изоляцию Беларуси в международном масштабе. Жертвами этого решения являются граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности», - заявил представитель МИД ФРГ.

«На протяжении десятилетий Goethe-Institut и DAAD налаживали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью. Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских ученых, деятелей культуры наладили контакт и начали обмен мнениями со своими немецкими коллегами. Эта работа сблизила Германию и Беларусь в социальном и культурном плане. Федеральное правительство продолжит работу по поддержанию культурного и социального сотрудничества между нашими странами в будущем», - констатировал спикер.

«Германия и Европейский Союз остаются на стороне белорусского народа и поддерживают его стремления и усилия по соблюдению его основных политических прав. Мы снова призываем белорусские власти вступить в серьезный и всеобъемлющий национальный диалог и откликнуться на законные требования протестного движения», - заключил представитель МИД.

 
 
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Белорусские власти потребовали прекратить деятельность института Гете- и Германской службы академических обменов.
 
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