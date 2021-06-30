Путин ответил на вопрос о планах после отставки

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«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — сказал он.





пишет Лента.Ру, что люди в его положении должны исходить из того, что это естественно. Ранее Путин раскрыл россиянам секрет счастья. По словам российского лидера, для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность самореализации. Чтобы выдержать «все напасти», он рекомендовал ко всему происходящему относиться, как к неизбежному. Он отметил,Лента.Ру, что люди в его положении должны исходить из того, что это естественно.





Президент также рассказал, что когда у него случается отдых, то проходит застолье с алкоголем, а также русскими и советскими песнями. Путин подчеркнул, что он русский человек и мало чем отличается от подавляющего большинства граждан.