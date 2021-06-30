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Испания заявила, что референдума о независимости Каталонии не будет

01.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Испании Педро Санчес защищает перед депутатами свое решение помиловать лидеров каталонских сепаратистов.


Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Через неделю после помилования сепаратистов премьер-министр появился в Конгрессе, чтобы объяснить причину этого политического решения. Осознавая неприятие, которое это решение вызывает у большинства испанского общества, он заявил о желании жеста, направленного на примирение, однако подчеркнул, что референдума о независимости Каталонии не будет.

"Референдума по самоопределению не будет, если те, кто его защищает, не убедят три пятых парламента реформировать Конституцию. Партия социалистов никогда не пойдет на это", - заявил Санчес под аплодисменты.

В этот вторник Санчес встретился в Мадриде с главой правительства Каталонии Пере Арагонесом. Заседание длилось два с половиной часа, после чего правительство Каталонии продолжил говорить о требовании самоопределения и амнистии, выдвигая референдум как единую позицию.

Арагонес, который выступает за выход из состава Испании, заявил, что в сентябре в Барселоне состоится встреча между представителями регионального и центрального правительств по вопросу урегулирования каталонского кризиса.
 
 
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Премьер Испании Педро Санчес защищает перед депутатами свое решение помиловать лидеров каталонских сепаратистов.
 
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