|
Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с Европейским вещательным союзом
Источник материала: ОНТ
«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения», – сказано в сообщении на официальной странице в Facebook.
«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без "Евровидения"! Всем агентствам, которые уже выходят на нас с предложением занять место ЕВС, – добро пожаловать», – подытожили в Белтелерадиокомпании.
ФОТО: pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)