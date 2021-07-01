Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с Европейским вещательным союзом

Источник материала: ОНТ

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения», – сказано в сообщении на официальной странице в Facebook.













«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без "Евровидения"! Всем агентствам, которые уже выходят на нас с предложением занять место ЕВС, – добро пожаловать», – подытожили в Белтелерадиокомпании.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram