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Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с Европейским вещательным союзом

01.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белтелерадиокомпания прокомментировала приостановку сотрудничества с Европейским вещательным союзом

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения», – сказано в сообщении на официальной странице в Facebook.  




«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без "Евровидения"! Всем агентствам, которые уже выходят на нас с предложением занять место ЕВС, –  добро пожаловать», –  подытожили в Белтелерадиокомпании.

ФОТО: pixabay.com

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«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не...
 
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