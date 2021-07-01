Кошка пыталась усмирить непослушного котенка. Вы только посмотрите, какой он упрямый – удивительно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кошка пыталась успокоить котенка, опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка довольно долго пыталась усмирить своего малыша, но он упорно отказывался слушаться. У этого котенка явно независимый характер!





Непослушный котенок удивил комментаторов: «Ничего себе, такой мелкий, а так огрызается», «Малой с характером», «Скандалист вредный», «Оказывается, у животных тоже бывают противные дети», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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