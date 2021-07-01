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Кошка пыталась усмирить непослушного котенка. Вы только посмотрите, какой он упрямый – удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кошка пыталась успокоить котенка, опубликовал
В ролике кошка довольно долго пыталась усмирить своего малыша, но он упорно отказывался слушаться. У этого котенка явно независимый характер!
Непослушный котенок удивил комментаторов: «Ничего себе, такой мелкий, а так огрызается», «Малой с характером», «Скандалист вредный», «Оказывается, у животных тоже бывают противные дети», – писали пользователи Сети.
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Кошка пыталась усмирить непослушного котенка. Вы только посмотрите, какой он упрямый – удивительно! (ВИДЕО)
Видео, в котором кошка пыталась успокоить котенка, опубликовал ridus.ru. В ролике кошка довольно долго пыталась усмирить своего малыша, но он упорно отказывался...
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