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В ожидании праздника: как Витебск готовится к «Славянскому базару»? Рассказываем

01.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Витебск в ожидании праздника – до юбилейного, 30-го «Славянского базара» – две недели. Организаторы радуют сюрпризами – сегодня, к примеру, была рекордная скидка на билеты – 30 процентов. Приятные сюрпризы продолжатся. А пока город и горожане готовятся к фестивалю. Генеральные репетиции, машины с оборудованием и очереди в кассы.


Каникулы в репетиционном зале для ансамбля «Зорька» – привычное дело. Сейчас готовят номер для песенного конкурса. А еще концерт-открытие, закрытия – программа выступлений расписана на неделю, а впечатлений потом до следующего июля.    

До фестиваля рукой подать, а значит, в летнем амфитеатре – разгрузочные дни. Теперь здесь постоянно встречают грузовые машины. Через несколько дней доставят световое оборудование, декорации и звук, тогда и график работы сменится на круглосуточный. 

К этой площадке, конечно, приковано главное внимание гостей, но в фестивальном круговороте и небольшие камерные сцены. Театр «Лялька» превратится в кукольный квартал, где постановки покажут сразу 7 творческих коллективов. В прошлом году из-за пандемии проект поставили на паузу, сейчас встрече со зрителем быть.    

Удивлять будут и народные мастера. Раскроют секреты соломоплетения и познакомят с уникальной технологией росписи по сырой эмали – традиции XVII века возродили в Витебске. Фестиваль юбилейный, 30-й, и сегодня до полуночи в городе ажиотаж. Очереди с открытия. Организаторы на сутки снизили стоимость билетов на концерты в летний амфитеатр сразу на треть. 

До момента, когда улицы города заполнят тысячи гостей, две недели. Фестивалем Витебск будет жить всего пять дней, а вот подготовка к нему занимает гораздо больше времени. Юбилейный, 30-й, без сюрпризов не обойдется, будет в разгар лета и ледовое шоу, и дополнительная концертная сцена на Западной Двине. 

Здесь ждут гостей из более чем 30-ти стран. Город не просто принимает фестиваль, а будет им жить – весь Витебск становится одной огромной концертной площадкой. Вовлекая в атмосферу праздника, песни, танцев и искренней радости даже тех, кто не покупает билетов. И так уже в 30-й раз. Лучше один раз увидеть. 

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Теги: Витебск
 
 
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Витебск в ожидании праздника – до юбилейного, 30-го «Славянского базара» – две недели. Организаторы радуют сюрпризами – сегодня, к примеру, была рекордная скидка...
 
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