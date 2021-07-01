ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучших специалистов в сфере экономики наградили в Минском горисполкоме

01.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лучших специалистов в сфере экономики наградили в Минском горисполкоме

В праздник экономистов в Минском горисполкоме отметили почетными грамотами и благодарностями лучших специалистов, чья работа обеспечивает рост внутреннего валового и регионального продукта. 

В год восстановления после коронакризиса и в сложной внешнеполитической обстановке появились новые проекты, увеличена активность на традиционных рынках сбыта. В Минске – рост внутреннего регионального продукта.

В этих сферах, ключевых в столице, прирост за год – около 6%. В этом и последующие годы ожидаются крупные иностранные инвестиции. Прежде всего, в строительство.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В праздник экономистов в Минском горисполкоме отметили почетными грамотами и благодарностями лучших специалистов, чья работа обеспечивает рост внутреннего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дайджэст за чэрвень для тых, хто не чытае навінаў штодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by