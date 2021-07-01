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Лучших специалистов в сфере экономики наградили в Минском горисполкоме
Источник материала: ОНТ
В праздник экономистов в Минском горисполкоме отметили почетными грамотами и благодарностями лучших специалистов, чья работа обеспечивает рост внутреннего валового и регионального продукта.
В год восстановления после коронакризиса и в сложной внешнеполитической обстановке появились новые проекты, увеличена активность на традиционных рынках сбыта. В Минске – рост внутреннего регионального продукта.
В этих сферах, ключевых в столице, прирост за год – около 6%. В этом и последующие годы ожидаются крупные иностранные инвестиции. Прежде всего, в строительство.
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В праздник экономистов в Минском горисполкоме отметили почетными грамотами и благодарностями лучших специалистов, чья работа обеспечивает рост внутреннего...
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