Лучших специалистов в сфере экономики наградили в Минском горисполкоме

Источник материала: ОНТ

В праздник экономистов в Минском горисполкоме отметили почетными грамотами и благодарностями лучших специалистов, чья работа обеспечивает рост внутреннего валового и регионального продукта.

В год восстановления после коронакризиса и в сложной внешнеполитической обстановке появились новые проекты, увеличена активность на традиционных рынках сбыта. В Минске – рост внутреннего регионального продукта.

В этих сферах, ключевых в столице, прирост за год – около 6%. В этом и последующие годы ожидаются крупные иностранные инвестиции. Прежде всего, в строительство.





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