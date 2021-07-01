Открытое пламя и клубы дыма: посмотрите, как МЧС проводит учения в столичном метро

Источник материала: ОНТ

В условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения столичного МЧС совместно со службами метро провели масштабные учения по спасению людей на случай происшествия в подземке.





Станцию окутывают клубы дыма. Несмотря на то, что он бутафорский и не токсичный, на платформе «Пушкинской» практически ничего не видно. По сценарию учений, поезд загорелся на перегоне со «Спортивной». А когда машинист довёл его до платформы, один из вагонов полыхал открытым пламенем.

Тренировки спасателей и персонала метро проводят глубокой ночью из-за специфики работы этого вида транспорта. И каждый раз на разных станциях. Хотя все сценарии предполагают пострадавших. Наиболее опасные факторы – едкий дым и возможная паника. Тем временем к станции продолжает прибывать спецтехника. Всего в учении задействовали 100 человек и 27 машин.

Пока есть возможность, отрабатывают и экзотические сценарии ЧП. Например, действия, когда на станции обнаружены отравляющие и радиоактивные вещества.

Из особенностей минской подземки – на перегонах работает радиосвязь на частоте, которую используют экстренные службы. Проверили и её. Благодаря взаимодействию служб метро – один из самых безопасных видов транспорта. Но и в случае ЧП, а это не обязательно пожар (и человек может упасть на рельсы), спасатели прибудут на любую станцию в течение пяти минут.

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