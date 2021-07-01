Женщину из Минска за нарушение равноправия граждан приговорили к 2 годам «домашней химии»

Источник материала: ОНТ

Минска за нарушение равноправия граждан приговорили к 2 годам «домашней химии»" class="one-news__figure-img">

Обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении равноправия граждан вынес суд Заводского района Минска, сообщается на сайте Мингорсуда.

В принадлежащей минчанке квартире, по материалам дела, жила и была зарегистрирована помощник прокурора одного из столичных районов. 21 июля 2020 года обе стороны заключили договор найма жилого помещения на два года. Потерпевшая своевременно исполняла обязательства по договору.

Обвиняемую признали виновной в умышленном нарушении прав и свобод в зависимости от должностного положения, причинившем существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина. Ей назначили наказание – 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В законную силу приговор не вступил и может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке.

Фото: БЕЛТА





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