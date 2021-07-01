Путь от транспортировщицы до начальника главного цеха: вдохновляющая история белоруски Ольги Черняковой

Источник материала: ОНТ

Именно люди рабочих профессий – основа и главная опора нашего государства. Предприятие «Гомельстекло» – это не только высокотехнологичное производство и хорошие условия труда, но и сплоченный трудовой коллектив, который за годы независимости хоть и заметно помолодел, но сохранил опытный костяк. История Ольги Черняковой – путь от транспортировщицы до начальника главного цеха.





Хоть рабочий день и с восьми, в шесть она уже на смене. Не просто привычка, а желание все проконтролировать, пока не запустили основные цеха. Сначала визит в это хранилище. Святая святых большого завода. Когда даже от влажности сыпучего продукта зависит конечное качество. Но не сразу. Для этого в него надо добавить соду, известняк, уголь и еще несколько важных компонентов. Обязанности Ольги Черняковой – как раз все это смешать (естественно, по рецепту) и затем отправить на линию. Дальше – самое интересное. Начинается процесс рождения стекла. Для этого песчаную смесь нужно как следует расплавить, воздействуя температурой в 1670 градусов.

У Ольги в трудовой книжке – всего лишь одно место работы. Пришла на завод в 96-м. С тех пор кем только ни работала – транспортировщицей, мастером. Заметили – повысили. Сегодня она начальник составного цеха. Когда работает стекловаренная печь, температура даже в помещении зашкаливает. То еще испытание. Процесс длительный и сложный. На выходе из печи формируется толщина листа. Затем обжиг, раскрой – и только потом обычное стекло превращают в товар с высокой добавленной стоимостью. Наносят на него несколько слоев специального напыления, пропустив через вакуумную установку.

Современная линия по производству стекла с покрытием – один из крупнейших инвестпроектов в строительной отрасли страны. Мощность – до восьми миллионов квадратных метров продукции в год. Спрос не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Сегодня это популярный бренд более чем в двадцати странах. На экспорт уходит 80 процентов продукции.

Ольга хорошо помнит становление страны, когда не было ни оборудования, ни технологий, ни зарплат. Сегодня, после модернизации, работать не просто комфортно – минимум ручного труда и машины в помощь. Все это в том числе помогает завоевывать новые рынки. Мощности крупнейшего производства в Восточной Европе сейчас загружены на сто процентов.

Ольга Чернякова, начальник составного цеха предприятия «Гомельстекло»: «Беларусь – это моя родина. Здесь я родилась, здесь я выросла, здесь я работаю, ребенок у меня растет, он у меня учится в техникуме. Я тоже хочу, чтобы он строил свою жизнь точно так же, как и я – в нашей независимой Республике Беларусь. Здесь вложен труд людей. На мой взгляд, профессионалов, которые отдают душу этому производству. Я считаю, по-другому и быть не должно. Наша цель – это изготовление и поставка высококачественной конкурентоспособной продукции».

В переоснащение производства вложено более 300 миллионов евро. По сути, на месте старого стеклозавода выросло абсолютно новое предприятие – две тысячи рабочих мест. И люди здесь не просто заняты любимым делом, но и строят планы на будущее. Ольга Чернякова, к примеру, возглавив команду самых опытных кадров, собирается активнее работать с молодежью.

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