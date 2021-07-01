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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая

01.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Генеральному секретарю Коммунистической партии Китая, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и новых свершений, а китайскому народу – счастья и благополучия.   


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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Генеральному секретарю Коммунистической партии Китая, Председателю Китайской Народной Республики...
 
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