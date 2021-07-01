На Майка Тайсона могут подать в суд. Он получил гонорар в размере $25 млн и не вышел на бой

Источник материала: ОНТ

Глава компании Triller, промоутер Райан Кавано опубликовал в Twitter открытое письмо к легендарному боксеру Майку Тайсону. Функционер сообщил, что может подать на ветерана спорта в суд.

В ноябре 2020 года состоялся выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Бой проводила компания Triller. Схватка закончилась вничью, а спортсмены позже рассказали, что не получили за свои выступления обещанных денег. Тогда же Тайсон отказался в будущем работать с Triller.

Кавано в своем заявлении написал, представители Triller изначально согласились провести бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего лишь при условии, что следующим станет бой против Эвандера Холифилда. На первый поединок компания потратила свыше $30 млн, из них $25 млн были отправлены на счет Тайсона. По словам Кавано, он располагает всеми банковскими чеками и документами, что подтверждают факт денежного перевода. Глава Triller подчеркивает, что Тайсон мог быть обманут его командой.

Фото: instagram.com/miketyson

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