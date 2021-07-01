Сделать вклад и выиграть приз: Белагропромбанк дарит подарки

Источник материала: ОНТ

Не только сберечь и приумножить, но и получить неожиданный подарок. Белагропромбанк на выгодных условиях помогает открывать денежные вклады. И в придачу к высокому проценту все вкладчики получают шанс на выигрыш квартиры в Минске, автомобилей и крупных денежных призов. Как в свой юбилейный год банк радует клиентов.





Кроме процентов по вкладу – еще и квартира в Минске. Такими выгодными предложениями уже почти год радует своих клиентов Белагропромбанк. За время проведения нескольких рекламных игр – 4 квартиры, 20 автомобилей, около 2 миллионов белорусских рублей получили вкладчики банка, просто позаботившись о своих сбережениях. Многие, как и Эмилия Мясникова из Бреста, еще совсем недавно не верили в свою удачу.

Эмилия Мясникова, вкладчик Белагропромбанка: «И не думала, что окажусь в числе победителей игры от Белагропромбанка и обзаведусь жилплощадью в Минске. Супруг смотрел у меня эту программу, этот розыгрыш. И когда заканчивалась игра, я как раз в этот момент подошла к экрану. Перед тем, как девушка назвала номер победителя, я сказала имя. А она взяла и повторила. Была, конечно, в шоке! У меня никогда не было таких ощущений».

История выигрыша начиналась с обычного похода в банк и рационального решения сделать вклад. Когда узнала об игре, рассчитала, что сумму лучше разделить на три депозита, чтобы повысить шансы на выигрыш.

Эмилия Мясникова, вкладчик Белагропромбанка: «Будем думать о внуках теперь, если поступят, то будут жить здесь. Квартира очень понравилась. Место хорошее. Рядом парк, свежий воздух. Окна выходят прямо на парк. Мне понравилось!»

Помимо акций и рекламных игр банк каждый месяц вводит новые карты и условия вкладов. Свежая линейка депозитных продуктов «Сплошные плюсы» разработана с учетом потребностей максимально широкого круга клиентов Белагропромбанка.

Ирина Орлова, директор Центрального клиент-офиса Белагропромбанка: «"Сплошные плюсы" включают три основных вида вкладов – отзывные "Плюс к накоплениям" и "Плюс к возможностям", а также безотзывный "Плюс к стабильности". Сейчас действует еще "сезонное" предложение безотзывный вклад "Плюс к лету" сроком хранения 35 дней с возможностью 5 пролонгаций».

Вклады Белагропромбанка можно оформить как в подразделениях, так и с использованием дистанционных каналов связи, не посещая банк. В этом случае вкладчик получает дополнительную капитализацию и, кроме прочего, возможность контролировать начисление процентов и остаток по счету.

Ирина Орлова, директор Центрального клиент-офиса Белагропромбанка: «Из вкладов с высокой доходностью стоит обратить внимание на срочный безотзывный вклад "Плюс к стабильности" с разнообразными сроками хранения денежных средств – 35, 95, 185, 275, 1830 календарных дней. Сумма минимального первоначального взноса составит здесь всего 50 белорусских рублей, 25 долларов США, евро или 2000 российских рублей. Есть возможность пополнения вклада. Ставка, в зависимости от срока хранения, составит: 19,5% годовых в белорусских рублях, 2,7 в долларах США, 1,7 в евро и 9,0 в российских рублях. При этом минимальная начальная сумма взноса по такому вкладу составить 50 руб, 25 уе или евро или 2000 российских рублей».

А мы напоминаем, что у вас есть все шансы выиграть квартиру в Минске или крупный денежный приз. Все, что нужно сделать, это оформить вклад в Белагропромбанке на условиях игры «Юбилейный урожай призов». 7 июля уже состоится первый розыгрыш квартиры. Также квартиру можно выиграть в августе или накануне 30-летия Белагропромбанка – в начале сентября. Успейте испытать свою удачу!

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