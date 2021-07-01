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Сделать вклад и выиграть приз: Белагропромбанк дарит подарки
Источник материала: ОНТ
Не только сберечь и приумножить, но и получить неожиданный подарок. Белагропромбанк на выгодных условиях помогает открывать денежные вклады. И в придачу к высокому проценту все вкладчики получают шанс на выигрыш квартиры в Минске, автомобилей и крупных денежных призов. Как в свой юбилейный год банк радует клиентов.
Кроме процентов по вкладу – еще и квартира в Минске. Такими выгодными предложениями уже почти год радует своих клиентов Белагропромбанк. За время проведения нескольких рекламных игр – 4 квартиры, 20 автомобилей, около 2 миллионов белорусских рублей получили вкладчики банка, просто позаботившись о своих сбережениях. Многие, как и Эмилия Мясникова из Бреста, еще совсем недавно не верили в свою удачу.
История выигрыша начиналась с обычного похода в банк и рационального решения сделать вклад. Когда узнала об игре, рассчитала, что сумму лучше разделить на три депозита, чтобы повысить шансы на выигрыш.
Помимо акций и рекламных игр банк каждый месяц вводит новые карты и условия вкладов. Свежая линейка депозитных продуктов «Сплошные плюсы» разработана с учетом потребностей максимально широкого круга клиентов Белагропромбанка.
Вклады Белагропромбанка можно оформить как в подразделениях, так и с использованием дистанционных каналов связи, не посещая банк. В этом случае вкладчик получает дополнительную капитализацию и, кроме прочего, возможность контролировать начисление процентов и остаток по счету.
А мы напоминаем, что у вас есть все шансы выиграть квартиру в Минске или крупный денежный приз. Все, что нужно сделать, это оформить вклад в Белагропромбанке на условиях игры «Юбилейный урожай призов». 7 июля уже состоится первый розыгрыш квартиры. Также квартиру можно выиграть в августе или накануне 30-летия Белагропромбанка – в начале сентября. Успейте испытать свою удачу!
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Не только сберечь и приумножить, но и получить неожиданный подарок. Белагропромбанк на выгодных условиях помогает открывать денежные вклады. И в придачу к...
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