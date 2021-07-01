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TikTok объявил о закрытии более 7 млн аккаунтов детей

01.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

TikTok объявил о закрытии более 7 млн аккаунтов детей

Администрация соцсети TikTok объявила о закрытии более 7 млн аккаунтов в течение первого квартала 2021 года из-за того, что они могли принадлежать детям в возрасте до 13 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Количество аккаунтов, в отношении которых пришлось принять меры, впервые раскрыто, потому что, возможно, они принадлежали детям и подросткам. Ранее уже сообщали, что около трети ежедневных пользователей TikTok в США – дети до 14 лет. Администрацией соцсети удаляются видео, которые публикуются пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст.

Власти США в 2019 году оштрафовали компанию, управляющую американским сегментом соцсети, на 5,7 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальной информации о детях в интернете. После этого она начала жестче следить за соблюдением этого правила.

Фото: depositphotos.com

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Администрация соцсети TikTok объявила о закрытии более 7 млн аккаунтов в течение первого квартала 2021 года из-за того, что они могли принадлежать детям в возрасте до 13...
 
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