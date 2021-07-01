ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина отменил свадьбу из-за того, что не приготовили его любимое блюдо, и сразу женился на другой. Почитайте – невероятная история!

01.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина отменил свадьбу из-за того, что не приготовили его любимое блюдо, и сразу женился на другой. Почитайте – невероятная история!

Необычную историю опубликовал ridus.ru

27-летний мужчина из Индии Рамакант Патра недавно должен был жениться. Он и его родители просили, чтобы на свадьбе подали любимое блюдо Рамаканта – карри из баранины. После проведения части традиционных свадебных ритуалов в день торжества жениха и его семью пригласили в столовую на праздничный обед.

После обеда свадебная церемония должна была продолжиться. Но, как оказалось, карри из баранины никто не приготовил, и жених начал ругаться с семьей невесты. Ссора чуть не переросла в драку.

В итоге Рамакант категорически отказался продолжать свадебную церемонию и ушел вместе со своими родственниками. Как ни уговаривали мужчину, он не вернулся. А вечером женился на другой женщине из той же деревни, где жила его бывшая невеста. Новую невесту выбрали родители жениха, и на следующий день молодожены уехали в родное поселение Рамаканта.

Фото: depositphotos.com


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную историю опубликовал ridus.ru.  27-летний мужчина из Индии Рамакант Патра недавно должен был жениться. Он и его родители просили, чтобы на свадьбе подали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дайджэст за чэрвень для тых, хто не чытае навінаў штодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by