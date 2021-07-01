Мужчина отменил свадьбу из-за того, что не приготовили его любимое блюдо, и сразу женился на другой. Почитайте – невероятная история!

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал ridus.ru .

27-летний мужчина из Индии Рамакант Патра недавно должен был жениться. Он и его родители просили, чтобы на свадьбе подали любимое блюдо Рамаканта – карри из баранины. После проведения части традиционных свадебных ритуалов в день торжества жениха и его семью пригласили в столовую на праздничный обед.

После обеда свадебная церемония должна была продолжиться. Но, как оказалось, карри из баранины никто не приготовил, и жених начал ругаться с семьей невесты. Ссора чуть не переросла в драку.

В итоге Рамакант категорически отказался продолжать свадебную церемонию и ушел вместе со своими родственниками. Как ни уговаривали мужчину, он не вернулся. А вечером женился на другой женщине из той же деревни, где жила его бывшая невеста. Новую невесту выбрали родители жениха, и на следующий день молодожены уехали в родное поселение Рамаканта.

Фото: depositphotos.com





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