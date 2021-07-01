Как обычные белорусы относятся к западным санкциям? Спойлер: негативно. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Не эксперты или политики, а те, кого это напрямую касается. Поговорим о том, как на заводах относятся к санкциям. Посмотрите «за» там или «против». Катерина Круталевич дополнит тему.





В «Будет дополнено» мы сегодня покажем людей, для которых санкции, о которых мы так много говорим, несут прямые проблемы. Согласитесь, гораздо легче призывать к каким-то наказаниям (или не осуждать эти призывы), когда не видишь людей, которых это коснется напрямую, непосредственно.

Таких роликов больше трехсот. Это все люди, работники разных предприятий, все они входят в «Белпрофмаш» – общий профсоюз объединяет белорусских промышленников. Сразу давайте объясню, почему эти ролики не выскакивают у вас в YouTube или мессенджерах в избранном, что, как Вам, кажется, доказывает, что их или не выкладывают, или людей вообще заставили это сделать – ответ гораздо проще. Промышленникам это в принципе трудно. У них нет профессиональных маркетологов, которые занимаются именно этим – формированием общественного мнения. Там люди «производят и продают белорусский товар» – это их основная задача. А не занимаются SMM контентом, как это происходит у оппозиции, когда вам в «предлагаемом» выскакивает, ну к примеру, Латушко. И рассказывает, что это именно работники МАЗа, БелАЗа и так далее хотят санкций. Они не хотят!

Кроме этого, есть международные организации, куда входят белорусские промышленники. Гигант – международная евроазиатская федерация металлистов. Объединяет 19 стран и 20 миллионов рабочих – там горнорудные, металлургические, авиа, автомобильные, производители сельхозтехники – предприятия. И европейские компании, и их партнеры там тоже есть – из Северного Кипра, Македонии, Турции, Украины. Вот письмо солидарности с белорусскими рабочими, которое они подписали. Я покажу это письмо. Ключевое: «санкции – это ущемления прав человека на труд».

Вообще рынок реагирует на все эти политически игры Запада очень по- своему. Тот же мерседес, у которого белорусы, например, закупают какие-то комплектующие, просто по логике не может быть в большом восторге. Сорвались договоры. В каком это «мире» компания от таких новостей будет счастлива?

Но это европейская политика. «Ничего ребята, давайте все потерпим». И своим плохо, и чужим, конечно, плохо. Но кто-то свои политические амбиции удовлетворил, не тормозя на поворотах. Причем, если для четвертого пакета еще искали какие-то поводы – сомнительные – наспех, но искали, то пятый уже просто «бонусом» – автоматическое пилотирование.

Как это решается? Сейчас перейдем к конструктиву. От санкции еще никто не умирал, но переориентироваться приходилось. Я не промышленник, но много бываю на заводах и понимаю, что если не немецкие двигатели – то будут китайские. И с учетом того, что они максимально конкурентоспособны, просто у них нет такой истории, как у европейских брендов – самая тяжелая ноша ляжет на менеджеров. Объяснить покупателям, что условный МАЗ ничего не потеряет, если в нём будет вот такой движок из Шэнжэня.

Это, конечно, всё сложно. Но ещё сложнее слышать от соотечественников – «это белорусы хотят санкций». Какие белорусы? Которые на этих заводах не работают? Люди, серьёзно, вы в интернете пишете «Да, так и надо!». А вы по-честному в глаза этому человеку, который на этот завод каждое утро 15 лет ходит, скажете? Или, может, Вы можете что-то ему гарантировать? Знаете, кто сейчас этих противоречий «здорово поел»? Семьи, в которых два брата с женами и детьми – один айтишник, вообще не зависит от этой истории – продукт интеллектуальный, а второй – металлург. И зависит от этих санкций. И первый не где-то там «на заводах рабочие против» эту историю видит, а рядом каждый вечер по телефону слышит, что «у меня проблемы». И вот брату сказать «потерпи» и его семье, совсем другое, чем откомментировать где-нибудь эту новость «да, санкции это здорово». Потому что ты знаешь, что они тебе ответят: «Чем мы будем платить за коммуналку и еду? На что собираться к школе? Я уже молчу про кредиты». А вы им в ответ лекцию о том, как «потом будет хорошо». Представили ситуацию? Не надо решать за других людей. Особенно, сидя за кордоном и бывав на белорусских заводах «никак». Просто мимо ехали, некоторые еще и в кортеже.

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