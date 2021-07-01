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Ожидаются контракты на сумму в 800 млн долларов. Почему VIII Форум регионов Беларуси и России – важнейший формат сотрудничества?
Источник материала: ОНТ
Уроки пандемии и перспективы интеграции. Об этом сегодня речь шла на площадках восьмого Форума регионов Беларуси и России. Ежегодно это событие становится кульминацией в развитии региональных связей двух стран, а экономический эффект только растет. В этом году ожидаются контракты на сумму в 800 миллионов долларов. География участников широкая – от Брестской области до Ханты-Мансийского автономного округа. Настрой на конструктивную работу уже дает плоды. Первые договоренности закреплены документально, что еще раз подчеркивает обоюдный интерес в укреплении интеграции.
Нынешний форум хоть и проходит в видеоформате, но точно не уступает в продуктивности. Когда в Москве и Минске есть конкретный интерес, общение в режиме онлайн только упрощает работу. Стороны проводят переговоры, находясь в сотне километрах друг от друга. Очередной день форума начался с заседания межпарламентской комиссии. В повестке десяток вопросов, но основное внимание – экономике. По итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Россией составил почти 30 миллиардов долларов. В том, что этот результат удастся превзойти – сомнений нет.
Динамика этого года превосходит доковидный, 2019-й. В Россию поставляет продукцию каждое второе наше предприятие. Широкая и кооперация – так работают более 8-ми тысяч производителей двух стран. Все новые совместные проекты – высокотехнологичные: космос, атомная энергетика, IT-сфера, биотехнологии.
Но Форум регионов Беларуси и России – это не только экономика. На разных площадках речь идет о взаимодействии во всех сферах. Безопасность, ЖКХ, образование, медицина, культура, спорт и даже экология. Профильные министерства двух стран впервые провели встречу в рамках форума. Говорили о рациональном использовании природных ресурсов, переработке отходов, снижении углеродных выбросов. По каждому из этих направлений России интересен белорусский опыт.
К вопросам интеграции в различных отраслях стороны вернутся завтра. Четверг – заключительные день форума и итоговые переговоры. Белорусские и российские производители найдут новых торговых партнеров, а ряд регионов двух стран подпишут соглашение о сотрудничестве.
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Ожидаются контракты на сумму в 800 млн долларов. Почему VIII Форум регионов Беларуси и России – важнейший формат сотрудничества?
Уроки пандемии и перспективы интеграции. Об этом сегодня речь шла на площадках восьмого Форума регионов Беларуси и России. Ежегодно это событие становится...
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