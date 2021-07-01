Ожидаются контракты на сумму в 800 млн долларов. Почему VIII Форум регионов Беларуси и России – важнейший формат сотрудничества?

Источник материала: ОНТ

Уроки пандемии и перспективы интеграции. Об этом сегодня речь шла на площадках восьмого Форума регионов Беларуси и России. Ежегодно это событие становится кульминацией в развитии региональных связей двух стран, а экономический эффект только растет. В этом году ожидаются контракты на сумму в 800 миллионов долларов. География участников широкая – от Брестской области до Ханты-Мансийского автономного округа. Настрой на конструктивную работу уже дает плоды. Первые договоренности закреплены документально, что еще раз подчеркивает обоюдный интерес в укреплении интеграции.





Нынешний форум хоть и проходит в видеоформате, но точно не уступает в продуктивности. Когда в Москве и Минске есть конкретный интерес, общение в режиме онлайн только упрощает работу. Стороны проводят переговоры, находясь в сотне километрах друг от друга. Очередной день форума начался с заседания межпарламентской комиссии. В повестке десяток вопросов, но основное внимание – экономике. По итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Россией составил почти 30 миллиардов долларов. В том, что этот результат удастся превзойти – сомнений нет.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Цифры говорят сами за себя, об увеличении товарооборота, даже несмотря вот на ту ситуацию, которая складывается. Я имею ввиду и эпидемиологическую, и санкционное давление. То, что Россия является одним из основных, а лучше даже сказать основной торговый партнер. Уже об этом сказано, это мы понимаем, и это подтверждается цифрами».

Динамика этого года превосходит доковидный, 2019-й. В Россию поставляет продукцию каждое второе наше предприятие. Широкая и кооперация – так работают более 8-ми тысяч производителей двух стран. Все новые совместные проекты – высокотехнологичные: космос, атомная энергетика, IT-сфера, биотехнологии.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: «Прежде всего, мы говорим о тех прорывных направлениях, которые свойственны экономикам наших двух стран. Нас интересуют темы цифровизации, темы высокотехнологичных производств, конечно, кооперационные проекты, здесь у нас традиционно высокий потенциал. Для многих предприятий форум – это как раз площадка показать себя, в том числе и прорекламировать, найти контрагентов, ну и заключение контрактов в рамках форума – это стабильный результат на будущее».

Но Форум регионов Беларуси и России – это не только экономика. На разных площадках речь идет о взаимодействии во всех сферах. Безопасность, ЖКХ, образование, медицина, культура, спорт и даже экология. Профильные министерства двух стран впервые провели встречу в рамках форума. Говорили о рациональном использовании природных ресурсов, переработке отходов, снижении углеродных выбросов. По каждому из этих направлений России интересен белорусский опыт.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «Сотрудничество в этой сфере с Россией у нас не вызывает никаких сомнений, и есть серьезные договоренности и перспективы в этой части, прежде всего, близость размещения наших территорий, это огромная граница, безусловно, это биоразнообразие, это трансграничный перенос загрязняющих веществ, это охрана вод».

К вопросам интеграции в различных отраслях стороны вернутся завтра. Четверг – заключительные день форума и итоговые переговоры. Белорусские и российские производители найдут новых торговых партнеров, а ряд регионов двух стран подпишут соглашение о сотрудничестве.

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