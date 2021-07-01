В США семья вернула $50 миллиардов, перечисленных банком по ошибке

Источник материала: ОНТ

12 июня Даррен Джеймс из Луизианы (США) узнал, что на банковском счету его жены из-за ошибки появились $50 млрд. Банк выводил деньги со счета четыре дня, но в семье не потратили из случайно переведенных денег ни цента. Об этом информирует Fox 11 Los Angeles.

47-летний американец сначала надеялся, что внушительную сумму оставил какой-то дальний родственник, но позднее в семье смирились, что деньги получены по ошибке.

$50 млрд были выведены банком со счета семьи лишь 15 июня. Все это время супруги были одними из самых богатых людей мира.

Фото: Pixabay

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