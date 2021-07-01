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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живут в городе, работают в ИТ, занимаются волонтерством - Белстат опубликовал статистику по молодежи Белстат опубликовал статистический обзор ко Дню молодежи

Численность молодежи в возрасте 14 – 30 лет на 1 января 2021 г. в Беларуси составляла 1 697 517 человек, то есть каждый пятый житель республики относился к данной категории.Распределение молодежи Республики Беларусь на 1 января 2021 г. (человек)Значительная часть молодежи – это учащиеся и студенты.На начало 2020/2021 учебного года свою деятельность осуществляли:Распределение молодежи Республики Беларусь по уровню образования (по данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года; в процентах от общей численности молодежи в возрасте 15 – 30 лет)Среди занятых 22,2% – молодежь в возрасте 15 – 30 лет.ТОП-5 молодежных сфер деятельности (доля молодежи в общей численности работников соответствующей сферы)Молодежь активно принимает участие в волонтерском движении. Каждый пятый участник волонтерского движения – это молодой человек в возрасте 15 – 30 лет. При этом молодежь отдает предпочтение таким видам волонтерской деятельности, как «оказание помощи животным» и «социальные работы».Молодые люди предпочитают создавать семьи в возрасте:Распределение молодежи Республики Беларусь по состоянию в браке (по данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года; в процентах от общей численности лиц соответствующего пола в возрасте 15 – 30 лет)Многие молодые люди поддерживают активный образ жизниУдельный вес молодежи, занимающейся физическими упражнениями или спортом (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; на начало 2021 года; в процентах от общей численности молодежи в возрасте 16 – 30 лет)Молодые люди также являются активными пользователями сети Интернет – в 2020 году доля пользователей услугами сети Интернет среди лиц в возрасте 14 – 30 лет составила 97,9%, при этом 96,6% пользователей данной возрастной категории подключались к сети Интернет ежедневно.Цели использования сети Интернет среди молодежи в 2020 году (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; в процентах от общей численности интернет-пользователей в возрасте 14 – 30 лет)