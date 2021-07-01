«Из нас пытаются сделать концлагерь местечкового типа». Девять самых ярких цитат в госСМИ о санкциях против Беларуси

Источник материала: UDF





«Они вновь пошли на нас войной – значит, будем воевать. Если кто думает, что санкции в современном – глобальном с одной стороны, и жадном единственно до денег, с другой – невозможно обойти, он в экономике профан. Все, кому надо, всё, что нужно, сейчас достают и покупают, возьмите хоть нелегалов, которых в Европе полно, хоть наркоту, которой ещё больше».

«Вместе с беларусами в той войне сражались все теперь уже бывшие союзники. Пройдя испытания, обычно люди держатся вместе. Но почему же так вышло, что те, кто бок о бок шёл к Победе, сегодня первыми ставят преграды на пути развития нашего суверенного государства? А некоторые, кого беларусы традиционно считали южными братьями, не меньше, то и дело подливают масло в санкционный огонь. Те, кто 80 лет назад совершал физический геноцид народа, сегодня, похоже, взялись за старое, только другими методами».

«Такие действия наших врагов должны сплотить нацию. В своё время, когда Южная Корея имела проблемы в экономической сфере, граждане своё золото принесли, чтобы поддержать национальную валюту. Мы никогда у наших граждан не будем просить что-то нам отдавать. А мы просим одного, одного: сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться на призывы нездоровых людей и понимать, что в наших руках стабильность и суверенитет Беларуси».

«Беларусь в очередной раз держит удар, экономический, нанесённый теми, кто сам себе делегировал право вторгаться на чужую землю. И получается, что это действительно из разряда “так сложилось исторически”. Аналогии напрашиваются сами собой – так делали нацисты в 41-м и те, кто по ту сторону океана молчаливо соглашался с тем, как Третий рейх увеличивает влияние. Так делают и потомки западных политиканов. Стараются украсть свободу. Финансовую – наших предприятий, а значит, и всех белорусов».

«Мы сегодня на себе ощущаем какое-то очередное рейдерство европейское. Как это нам воспринимать? Это война? Вроде бы да. Без правил? Тоже да. Из нас пытаются сделать какой-то, знаете, такой концлагерь местечкового типа. С минимальными вроде бы жертвами, но выбить из-под нас национальный код, культуру, достоинство. Чтобы мы не ощущали себя беларусами».

«Мы однозначно не станем жить хуже, потому что любые санкции можно обходить. И ни одна страна из тех, в отношении кого применялся этот инструментарий, не исчезла с политической карты мира, нигде не произошли необратимые политические трансформации. Санкции не против власти, санкции против Беларуси как таковой. Независимой, впервые в истории появившейся на политической карте мира. Республика Беларусь вызывает определённые раздражения – вот в чём дело».

«Под лживой личиной демократии они возрождают свой нацистский рейх. Сколько было дано сладкоголосых обещаний Горбачёву? Он подарил им всю Восточную Европу. И затем они реализовали план “Барбаросса”. Оккупировали страны, выкачали из них ресурсы, провели деиндустриализацию. Везде, кроме Беларуси, которая держится, как и Брестская крепость 80 лет назад».

«Те санкции, которые ввели, на самом деле имеют и обратный эффект внутри Беларуси. Первое – на чисто ментальном психологическом уровне они сплачивают вокруг власти, вокруг государства больше людей. И не только тех, кто вовлечён в политику, а и обычных граждан, которые являются работниками крупных наших предприятий, которые так или иначе будут затронуты этими санкциями. И второй момент: сегодня мы можем воспользоваться этой ситуацией и посмотреть на неё, как на возможность расширения своих других рынков сбыта».

«Самое страшное для Запада то, что есть альтернативная идеология, и эта идеология существует. Мало того, что она существует – она себя экономически оправдывает, она себя экономически содержит. И вот это самый страшный триггер для них. И вот это удар по их ментальности».

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21 июня Евросоюз утвердил четвёртый пакет санкций, в который попали 78 человек и восемь компаний. А уже 24 июня были приняты секторальные экономические санкции. Они касаются ограничения торговли нефтью, калийными удобрениями, табачной продукцией и доступа к рынкам капитала ЕС.посмотрели, что об этом говорили беларуские госСМИ и приглашённые ими эксперты.Колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня»в публикации 24 июня.Сотрудница СТВв репортаже 23 июня.Политологв программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» 25 июня.Сотрудница ОНТ Наталья Тарасюк в программе «Наши новости» 23 июня.Политолог Николай Щёкин в комментарии для СТВ 23 июня.Политический аналитик Александр Шпаковский в комментарии на «Беларусь 1» 25 июня.Сотрудник СТВ Григорий Азарёнок в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» 23 июня.Главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук в программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» 25 июня.