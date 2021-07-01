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РосСМИ: «Главная задача - создать к 1 января 2022 единый рынок нефти, газа, электроэнергии, транспорта»

01.07.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

РосСМИ: «Главная задача - создать к 1 января 2022 единый рынок нефти, газа, электроэнергии, транспорта»
Фото: РИА Новости
Российские СМИ активно внедряют в информационное поле две контрастные новости: краткосрочные перспективы интеграции Беларуси и России, взаимоотношение Беларуси и ЕС. На их фоне практически незамеченными проходят несколько знаковых тем: поиски альтернативных поставок нефти и рынков сбыта калийных удобрений и визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Минск.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ в освещении беларусской тематики продолжают насаждать внешнеполитическое деление «свой-чужой». Где в качестве своего, дружественного беларусскому народу (не столько властям, сколько народу) позиционируется Россия и её интеграционные проекты. В качестве «чужого» — страны ЕС и США. При этом в последних материалах прослеживается попытка провести линию раздела и внутри европейской позиции. Практически не даётся информации о действиях Германии, Франции (с которыми РФ надеется выйти на новые рамки работы) и подчёркивается непримиримая позиция стран Восточной Европы (в первую очередь Литвы и Польши).

При освещении санкционного давления на Беларусь, ответных действий официального Минска позиция Лукашенко и его окружения показывается как позиция ненадёжного союзника. Интеграционные процессы, в которые вошли беларусские власти, происходят во многом в результате давления с Запада, а не желания сближения. Приводятся цитаты Лукашенко о недружественных шагах РФ в предыдущие годы (в первую очередь, по вопросам поставок нефти).

С другой стороны, подчёркнуто много внимания уделяется озвученной беларусским послом «дате интеграции» и сопутствующим процессам. Россия представляется государством, стремящимся помочь Беларуси, например, «открыв рынок для калийных удобрений», согласовывая процесс создания общих рынков в других сферах. Причём, говоря об интеграции, российские СМИ зачастую отбрасывают не важные, с их точки зрения, внешние конструкции. То есть, интеграция не в рамках ЕАЭС, Союзного Государства, а просто «интеграция».
 
Теги: Минск
 
 
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Международные отношения и перспективы Беларуси в интерпретации российских СМИ
 
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