Сколько стоит красота сравниваем мужские и женские траты на уход за собой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Расскажут о своих тратах на красоту обычные минчане ― молодая мама Наталья и стоматолог Тимофей. Мы обсудили все средства и услуги, которые они выбирают для ухода за собой ― косметику, салонные процедуры, зубные пасты и даже витамины. И приблизительно оценили, какая сумма необходима в месяц. Бонусом для вас станут бесплатные советы от профессионального стоматолога.

Наталья Апанович, молодая мама

«Белорусская косметика не хуже дорогой израильской»

К выбору косметики я подхожу осознанно. Но составы не читаю, зато всегда обращаю внимание, для какого типа кожи косметика.

Мне нравится белорусская косметика, особенно уходовая для лица. Даже наши родственники, живущие в Израиле, с удовольствием ею пользуются и говорят, что она не хуже дорогой израильской.

Крема для лица и рук, гели для душа и другие средства, входящие в необходимый минимум, я покупаю в «Миле». Магазин находится недалеко от дома, здесь всегда большой выбор. Там же беру и декоративную косметику – тушь, помаду, карандаш, тон.

Вот эту массажную антицеллюлитную щетку мне подарил муж, стоила она около 100 долларов. Шла в комплекте со скрабом для тела и маслом. Она очень классная!

Уход за телом:

Гель для душа – 8 руб. (на мес.)

Сахарный скраб для тела – 10 руб. (на 1-2 мес.);

Молочко для тела – 11 руб (на 1-2 мес.);

Кокосовое масло – 8 руб (на 3 мес.);

Дезодорант – 5 руб. (на мес.);

Крем для ног – 22 руб. (на 5- 6 мес.);

Пилинг – 3 руб. (на 4 мес.);

Гель для бритья – 11 руб. (на 3-4 мес.);

Насадки для бритвы – 25 рублей (хватает на год);

Крем для рук – 2-3 руб. (на 2-3 мес.).

«А вы пробовали скраб для кожи головы?»

Средства по уходу за волосами и кожей головы заказываю на Wildberries. Это очень удобно, поскольку можно почитать отзывы.

Средства для волос я готова брать подороже, если виден эффект. Покупаю шампуни, бальзамы, скрабы для кожи головы.

Вы не пробовали скрабы? Они стимулируют рост волос и чистят кожу. Волосы дольше остаются чистыми, блестящими.

В последнее время покупаю бессульфатные шампуни (Nexxt Professional) – это для меня вообще открытие. Посоветовал кто-то из знакомых. Я тут же стала искать на Wildberries, шампунь тогда стоил 22 рубля. Почитала отзывы, 70-80% оказались положительными. И я решилась.

Литровой бутылки хватило на 7 месяцев. Бальзам израсходовала месяца за 4. Шампунь хорошо вымывает волосы, прическа дольше остается свежей. Да, есть и минусы – бессульфатные шампуни плохо пенятся, волосы после них не так хорошо расчесываются. Но есть же спреи для волос, которые решают эту проблему.

Уход за волосами:

Шампунь – 22 руб. (на 6 мес.);

Бальзам – 18 руб (на 3 мес.);

Маска-запечатывание (шоковая терапия) – 6 руб. (на мес.);

Скраб для кожи головы – 22 руб. (на 2-3 мес.);

Репейное масло – 4,33 руб. (на мес.);

Эсвицин (средство от выпадения волос) – 8 руб. (на мес);

Лак для волос – 10 руб. (на 2-3 мес.) ;

Сухой шампунь – 5 руб. (на мес.);

Спрей для волос – 5 руб. (на мес);

«Могу купить крем за 4 рубля»

С кремами для лица не так заморачиваюсь, могу иногда взять и за 4 рубля. С уходовой косметикой не угадаешь. Купишь крем за 50 рублей, а он не подошел, только деньги зря потратила.

У меня раньше была и испанская дорогая косметика, и Mary Kay. Принципиальной разницы между дорогими кремами и бюджетными я не вижу. Поэтому все чаще выбираю недорогую косметику от отечественного производителя. На моей полке всегда крем для век, ночной и дневной крем.

Уход за лицом:

Очищающий гель для умывания - 16 руб. (покупает раз в 6 месяцев);

Тоник – 5 руб. (хватает на 4-5 мес);

Лосьон для снятия макияжа – 3-4 руб. (на мес.);

Патчи – 15 руб. (на мес.);

Масло для лица и век – 11 руб. (на мес.);

Скраб –14 руб. (3-4 мес);

Массажная щетка для лица – 20 руб.

Считаю, что я не сильно заморочена на косметике. Хотя муж не согласен. На днях попросила его прибить еще одну полочку в ванной, а то ничего не помещается…

Я просто, как и многие женщины, люблю экспериментировать. Сейчас вот испытываю новую эмульсию для лица и век. А еще недавно заказала щеточку специальную массажную – наношу эмульсию или масло и устраиваю себе домашнее СПА!

К косметологу раньше ходила примерно раз в полгода, еще до рождения малыша. Делала массаж, пилинг. Часто покупала услуги по акциям на «сливках» ― можно было реально сэкономить. Сейчас на салоны не хватает времени.

Хотя если не считать услуги косметолога, мой уход за собой практически не изменился после рождения сына. Обязательно выделяю время на прическу, маникюр. На улицу не выхожу без макияжа.

«Губы редко крашу ― часто целую сына»

А вот губы сейчас почти не крашу, поскольку часто целую сына. Если и пользуюсь – куда-то на выход, то это обычно помада и карандаш, блеск и гигиеническая помада в сезон.

Декоративная косметика:

Основа-праймер под макияж – 3 руб. (на мес.);

Крем-корректор – 3 руб. (на мес.);

Хайлайтер – 6 руб. (на полгода);

Румяна – 6 руб. (на 4-5 мес.);

Тушь – 9 руб. (на мес.);

Карандаш для губ – 6 руб. (на 4 месяца);

Помада – 8 руб. (на 6 мес.);

Духи (Chanel) – 260 руб. (на полгода).

Маникюр делаю раз в три недели у мастера на дому – наношу гель-лак за 35 рублей. Кстати, у нее процедура занимает чуть больше часа, а в салоне уходило три часа и стоил маникюр значительно дороже. Педикюр сама делаю.

Парикмахер тоже постоянный у меня уже лет 7. На мои волосы примерно почти 100 рублей уходит – сюда входит стрижка и покраска.

Маникюр с покрытием ― 35,46 руб. (1 раз в 3 недели).

Прическа – 100 руб. (раз в 1,5 месяца).

Я считаю, что на себе экономить нельзя. Но при этом не стоит бояться экспериментировать. Если взял что-то подешевле, и тебе средство подошло – отлично! Глупо переплачивать за дорогую косметику ради красивого фото в инстаграм или для того, чтобы не отставать от подружки. Раньше я тоже, бывало, переплачивала за какую-то косметику. С возрастом стала более осознанной в этом вопросе. У меня есть возможность купить дорогой крем, вопрос – зачем?

«Муж говорит, что и так красивый»

Муж косметикой не сильно увлекается, говорит, что и так красивый. Но вместе мы обязательно выделяем деньги на витамины, потому что это тоже про красоту и здоровье. Обычно беру «Доппельгерц» (30 рублей), баночки хватает на месяц. Периодически покупаю витамины для волос, поскольку после родов стали сильно выпадать волосы. Витамин Е (3 рубля) периодически пью – считается главным женским витамином. На это никогда не жалеем денег, даже чувствуешь себя как-то лучше.

С мужем раз в год обязательно проходим медобследование, сдаем анализы. Это наша привычка вот уже девять лет. На двоих у нас всегда выходило примерно 100 долларов. Я считаю, это делать важно и нужно каждому. Зато потом весь год спишь спокойно. А то сейчас столько онкологий…

Спортом занимались регулярно до рождения сына. Сменила не один тренажерный зал. Раньше часто плавали, бегали по утрам, катались на велосипеде. Сейчас, временно наша спортивная жизнь на паузе, но скоро, надеюсь, все вернется в прежний ритм. А пока занимаюсь с гантелями дома, а муж иногда ходит в бассейн.

Итого: Наталья тратит на красоту в месяц примерно 303 рубля (медобследование и массажные щетки в подсчеты мы не включали).

Тимофей Фурсов, стоматолог

«Могу голову и гелем для душа помыть»

Обычно я покупаю косметику в «Острове чистоты», который находится недалеко от дома. Мне нравится, что можно купить все необходимое в одном месте. К тому же, в этом магазине часто многие средства на акциях. Почему бы не купить не скоропортящиеся вещи по хорошей цене и впрок?

Сейчас у меня в ванной шампунь Timotei и гель для душа Nivea. Я обычно беру другую марку, но эти были со скидкой. А сегодня мой любимый гель для душа Dove на акции – вместо 9 рублей, стоит 6,29.

Гель для душа – 6,3 руб. (хватает на 2 мес.);

Шампунь – 5,5 руб. (на 2 мес.).

Вообще, мне удобно покупать косметику «2 в 1» – гель для душа и шампунь в одной бутылке. Не вижу ничего страшного в том, чтобы мыть волосы гелем для душа, я проверял, волосы не выпадают. Мне кажется, многие мужчины так делают…

Бальзамами для волос и кондиционерами не пользуюсь. Однако у меня есть скраб для тела, мятный, от Natura Siberica. Пару лет назад купил как-то из-за любопытства. В основном он пылится под ванной, но иногда, как правило, жарким летом, могу вспомнить про него. Натрешься им хорошенько в душе, и по ощущениям – как в баню сходил!

Есть и скраб для лица. У меня жирная кожа, поэтому чувствую иногда необходимость в нем.

Гель-скраб для умывания – 7,5 руб. (на полгода);

Скраб для тела – 15 руб. (хватает на пару лет).

Иногда использую воск для волос. Пару лет назад посоветовали мне в парикмахерской, когда я еще в Красноярске жил. Теперь вот думаю, где такой в Беларуси купить. У меня короткие волосы, и иногда хочется что-то изобразить на голове, особенно когда в люди выходишь. Мне нравится, что в отличие от гелей для укладки, воск не делает волосы жирными.

Воск для волос – 30 руб. (на пару лет).

Стрижка - 17 руб. (раз в месяц).

«Все пасты и щетки, которые рекомендую, испытываю на себе»

В силу профессии, в мое понятие красоты обязательно входят средства по уходу за улыбкой. Здесь я не устаю экспериментировать, к тому же стоматолог должен знать, что советует своим пациентам. Все пасты и щетки, которые я рекомендую людям, испытываю сначала на себе.

Электрическую зубную щетку мне подарили. Насадки к ней покупаю раз в пару лет по две-четыре штуки – получается гораздо дешевле. Я не пользуюсь электрической щеткой каждый день, чередую с обычными. В любом случае, такая покупка стоит своих денег. Эффект сравним с профессиональной чисткой у стоматолога.

Что касается обычных щеток – беру самые дешевые, например, «Colgate 3+1». Не вижу смысла покупать дорогие, поскольку они быстро выходят из строя. Одной мне хватает на месяц.

Из зубных паст предпочитаю Paradontax. Сейчас у меня стоят Jordan и Colgate для чувствительных зубов. Colgate я вообще не люблю, поскольку эта паста «забивает» вкусовые рецепторы. Но именно эта паста, для чувствительных зубов, неплохая.

«Пасту с маракуйей посоветовал пациент»

А еще у меня есть паста с маракуйей – как ни странно, мне ее посоветовал пациент. Я тогда еще работал в Сибири. У меня был клиент, к которому у меня всегда были вопросы по поводу чистки зубов, поскольку он курил. Однажды он пришел на прием – никаких налетов, зубы чистые. Если честно, подумал, что втайне он к другому стоматологу сходил. А мужчина сказал, что все дело в этой пасте.

Вообще, как стоматолог, рекомендую уделять внимание не столько выбору щеток или паст, сколько правильной чистке зубов, и главное – делать это регулярно. Не забывайте ухаживать за полостью рта, особенно вечером, даже если поздно пришел домой после гостей. Не понимаю, как можно не почистить зубы перед сном, а потом просыпаться «с кашей» во рту!

Обязательно зубные нити использую ― это не замена зубочисток, как многие ошибочно полагают, а важное средство ухода за зубами. Ополаскиватели беру самые обычные, без спирта и антисептиков типа хлоргексидина и триклозана. Listerine мне нравится. Ополаскиватели убивают микробов с языка и щек.

Зубная паста для белизны зубов – 10 руб

Зубная паста с маракуйей – 6,5 руб.

Зубная паста для чувствительных зубов – 10 руб.

Насадки к электрической щетки – 30 руб. (за 2 шт, хватает на год).

Сама электрическая щетка – подарок, стоила такая около 300 долларов (ее не включаем в расходы).

Набор зубных щеток обычных – 6,5 руб. (4 шт, одна на мес.);

Ополаскиватель для зубов – 8,5 руб. (на мес.);

Зубная нить – 5 руб. (на 3 мес.);

Кассеты для бритвы беру от Gillette. Не переношу пены для бритья, у меня от них раздражение, поэтому только гель.

Дезодорант – только OldSpice, он приятно пахнет и эффективный. Одеколонами почти не пользуюсь, не люблю насыщенных запахов, особенно летом. У меня есть один, который открываю раз в полгода по особым случаям, когда пиджак надеваю.

Иногда пользуюсь кремами для рук, на работе антибактериальными иногда мажусь. Покупаю самые обычные – «Бархатные ручки», например. После того, как сутки в перчатках походишь, кожу рук очень сушит.

Гель для бритья – 13 руб. (на 2 мес.);

Насадки для бритвы – 35,65 руб. (4 шт, хватает на 2 мес);

Дезодорант – 8,5 руб. (на 2 мес.);

Одеколон – 40 руб. (100 мл хватает примерно на 3 года).

Крем для рук – 3,5 руб. (на год).

Считаю, неважно, мужчина ты или женщина, стандартный уход за собой обязательно должен быть – сходить в парикмахерскую, побриться, обработать руки. Порой встречаешь в автобусе кого-то с черными неухоженными ногтями и удивляешься: неужели времени не нашлось? Это же всего пару минут занимает.

Итого: Тимофей тратит на уход за собой примерно 73 руб. в месяц (стоимость бритвы и электрощетки в подсчеты мы не включали).

Не претендуя на идеальное исследование, мы постарались понять порядки цифр в тратах наших героев на красоту. Несложно заметить, что женщины лихо обходят мужчин на поворотах в этих вопросах. У нас получилась четырехкратная разница. А сколько вы тратите на красоту?