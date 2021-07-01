SpaceX запустила ракету-носитель с 85 микроспутниками

Источник материала: АФН

Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск 85 космических аппаратов, в том числе микроспутников, в рамках своей коммерческой программы.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Во вторник запуск был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за того, что в бесполетной зоне вокруг космодрома был замечен самолет, передает ТАСС.

SpaceX доставила на околоземную орбиту 85 космических аппаратов. В их числе несколько десятков коммерческих и государственных микроспутников, межорбитальные буксиры, а также три микроспутника Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась для 7 запусков и была успешно после 8-го запуска посажена на площадку, расположенную на космодроме.