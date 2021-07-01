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Прокуратура Швейцарии проверит трейдера Gunvor на коррупцию

01.07.2021 07:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование возможного подкупа эквадорских чиновников бывшим сотрудником неназванной группы компаний по торговле сырьем, базирующейся в Женеве.

Reuters и Financial Times пишут, что речь идет об одном из крупнейших нефтетрейдеров Gunvor, передает РБК.

Как сообщила прокуратура, США расследуют предполагаемые подкуп государственных должностных лиц Эквадора и отмывание денег, которые мог совершить бывший сотрудник группы компаний. Швейцарское ведомство изучило судебные документы и сейчас выясняет, были ли совершены подобные преступления, связанные с расследуемыми в США, в Швейцарии.

В связи с этим в Швейцарии в июне возбудили уголовное дело против неустановленных людей по подозрению в подкупе иностранных должностных лиц.

Gunvor отказался комментировать Reuters и Financial Times швейцарское расследование.

В апреле бывший сотрудник Gunvor Рэймонд Кохут признался в нью-йоркском суде в том, что дал взятку эквадорским чиновникам за получение контрактов вместо государственной нефтяной компании Petroecuador. Как писал Bloomberg, из записей разговоров Кохута и его сообщников следовало, что некоторые руководители Gunvor были в курсе схем подкупа.

В 2019 году после расследования, проведенного в Швейцарии, Gunvor признали виновным в содействии коррупции в Конго и Кот-д-Ивуаре. Компания должна была заплатить $95 млн штрафов. Расследование показало, что трейдер не контролировал действия своих сотрудников, а также не имел внутреннего кодекса поведения или нормативной базы, обеспечивающей соблюдение закона.

 
 
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Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование возможного подкупа эквадорских чиновников бывшим сотрудником неназванной группы компаний по торговле...
 
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