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В Беларуси признаны экстремистскими еще 4 Telegram-канала

01.07.2021 07:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК 30 июня признал экстремистскими телеграм-каналы «Отряды Гражданской Самообороны Беларуси», «Дружины Народной Самообороны», «ОГСБ чат»» и «ДНС чат».

«В сообществах публиковали призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Также материалы содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, включая сотрудников органов внутренних дел и судей. При этом пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», - утверждается в сообщении.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК 30 июня признал экстремистскими телеграм-каналы «Отряды Гражданской...
 
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