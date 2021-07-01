Си Цзиньпин: Китай построил «общество средней зажиточности»

Источник материала: АФН

КНР успешно достигла первую цель столетия по искоренению абсолютной бедности и построению общества средней зажиточности.

Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы достигли первой цели столетия и во всех отношениях построили общество средней зажиточности в Китае", - сказал он, передает ТАСС.

Согласно китайской идеологии, цели "двух столетий" заключаются в построении общества "сяокан" (средней зажиточности) к 100-летию КПК в 2021 году, а также превращении Китая в "сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство" к столетней годовщине основания КНР в 2049 году.

Си Цзиньпин, также заявил, что китайский народ "разобьет голову" любым внешним силам, которые попытаются поработить его.

"…китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", - отметил глава государства.