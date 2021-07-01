Эти летние дожди…Во Франции выпало 60 сантиметров града

Жителям французского города Пломбьер-ле-Бен пришлось снегоочистителями и лопатами расчищать улицы города после того, как их покрыл толстый слой града, информирует в среду, 30 июня, УНН.





Отмечается, что во вторник по региону пронеслась сильная гроза, после которой было накоплено до 60 сантиметров града. При этом в районе за шесть минут накопилось до десяти миллиметров воды.





Кроме того что замело градом и подтопило улицы и цокольные этажи домов, упавшие из-за непогоды деревья перегородили дороги и повредили линии электросети. О жертвах не сообщалось.





Напомним, накануне на Львов обрушилась вторая за неделю буря. В городе подтоплены улицы, повалены деревья, повреждены крыши домов.



