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Эти летние дожди…Во Франции выпало 60 сантиметров града
Источник материала: Партизан
Чтобы ликвидировать последствия грозы, жителям одного из городов страны пришлось использовать снегоочистительную технику.
Жителям французского города Пломбьер-ле-Бен пришлось снегоочистителями и лопатами расчищать улицы города после того, как их покрыл толстый слой града, информирует в среду, 30 июня, УНН.
Отмечается, что во вторник по региону пронеслась сильная гроза, после которой было накоплено до 60 сантиметров града. При этом в районе за шесть минут накопилось до десяти миллиметров воды.
Кроме того что замело градом и подтопило улицы и цокольные этажи домов, упавшие из-за непогоды деревья перегородили дороги и повредили линии электросети. О жертвах не сообщалось.
Напомним, накануне на Львов обрушилась вторая за неделю буря. В городе подтоплены улицы, повалены деревья, повреждены крыши домов.
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Чтобы ликвидировать последствия грозы, жителям одного из городов страны пришлось использовать снегоочистительную технику.
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