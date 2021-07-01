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НАТО не уйдет из Черного моря - представитель альянса

01.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Как заявил Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - сказал он.

По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят, пишет Интерфакс

"Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона", - отметил Аппатурай.

При этом он обвинил РФ в "продолжении дестабилизации региона".
 
 
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Находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит свое...
 
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