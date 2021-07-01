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Уимблдон: Ивашко, Соболенко, Азаренко выиграли свои матчи на Уимблдоне, Говорцова и Герасимов выбыли

01.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу в матче 1/64 финала Уимблдонского турнира. Также в своих матчах в среду выиграли Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

В трех сетах Ивашко (N 79 рейтинга) победил испанца Хауме Муньяру (69) - 6:1, 7:5, 7:6 (5). Матч продолжался 2 часа 28 минут.

Следующим соперником Ивашко будет француз Жереми Шарди (61).

Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) одержала волевую победу над Кэти Боултер из Великобритании (219) – 4:6, 6:3, 6:3. Следующая соперница Соболенко определится в матче Екатерина Александрова (Россия, 36) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, 94).



Уверенную победу над украинкой Катериной Козловой (157) одержала Виктория Азаренко (14). В двух сетах она победила соперницу – 6:1, 6:3. В четверг, 1 июля, она сыграет против Сораны-Михаэлы Кирсти из Румынии (45).

А вот Егор Герасимов и Ольга Говорцова завершили свое выступление в одиночном разряде Уимблдонского турнира.

Говорцова (№136 рейтинга) уступила Коко Вавдевеге из США (165) – 4:6, 2:6. Герасимов (73) же оказался слабее россиянина Карена Хачанова (29) – 1:6, 6:7 (3:7), 3:6.
 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу в матче 1/64 финала Уимблдонского турнира. Также в своих матчах в среду выиграли Арина Соболенко и Виктория...
 
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