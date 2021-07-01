Как БТ прокомментировало приостановку членства в Европейском вещательном союзе: «С улыбкой приветствуем факт»

Источник материала: Салiдарнасць

EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. И вот какой ответ получил.

Предлагаем избранное.

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения...

Разумеется, это говорит о том, что ЕВС структура, где все решается в кулуарах. Причем в кулуарах не ЕВС, чему мы и стали свидетелями».

«Мы обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире».

«А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без Евровидения!».