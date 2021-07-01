В Беларуси повысили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В Беларуси 1 июля увеличены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.





Согласно постановлению Совмина № 336, ставки экспортных пошлин повышены: на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — до 61,5 доллара за 1 т (ранее — 58,8); на прямогонный бензин — до 33,8 доллара за 1 т (ранее — 32,3); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до 18,4 за 1 т (ранее — 17,6), передает БелаПАН .

Ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, изменяются 1-го числа каждого месяца. 1 июня они также были повышены, 1 мая — снижены.

С начала года ставка пошлины на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличилась на 58,9%, прямогонный бензин — на 59,4%, товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — на 58,6%.