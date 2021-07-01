|
В Беларуси повысили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Источник материала: Навiны
В Беларуси 1 июля увеличены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Согласно постановлению Совмина № 336, ставки экспортных пошлин повышены: на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — до 61,5 доллара за 1 т (ранее — 58,8); на прямогонный бензин — до 33,8 доллара за 1 т (ранее — 32,3); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до 18,4 за 1 т (ранее — 17,6), передает
Ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, изменяются 1-го числа каждого месяца. 1 июня они также были повышены, 1 мая — снижены.
С начала года ставка пошлины на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличилась на 58,9%, прямогонный бензин — на 59,4%, товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — на 58,6%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 1 июля увеличены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)