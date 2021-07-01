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Члена основного состава КС Виталия Кривко вновь взяли под стражу

01.07.2021 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член основного состава Координационного совета, представитель ивент-сообщества Виталий Кривко 30 июня вновь взят под стражу, сообщила пресс-служба КС. Подробности не приводятся.

Члена основного состава КС Виталия Кривко вновь взяли под стражу

Во время избирательной кампании Кривко был координатором штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико. Активиста задержали 28 августа и освободили 12 ноября прошлого года, передает БелаПАН.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране был создан по инициативе Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

 
 
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Член основного состава Координационного совета, представитель ивент-сообщества Виталий Кривко 30 июня вновь взят под стражу, сообщила пресс-служба КС. Подробности...
 
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