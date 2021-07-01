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Барановичский активист Владимир Гундарь объявил голодовку в карцере

01.07.2021 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Барановичский активист Владимир Гундарь с 25 июня находится в карцере за отказ говорить надзирателям, что он склонен к экстремизму. Там он объявил голодовку, сообщили БелаПАН родственники Гундаря со ссылкой на адвоката.

Барановичский активист Владимир Гундарь объявил голодовку в карцере
Источник: 1reg.by

«Папу с 25 июня отправили в карцер на 10 дней за отказ произносить фразу "склонен к экстремизму" и т.д. по стандартной формулировке. В карцере папа объявил голодовку», — сказала дочь Гундаря Инга Стромская.

В Брестском СИЗО Владимира Гундаря поставили на профучет как склонного к экстремизму. Эта мера, по данным правозащитников, затрагивает большинство заключенных, задержанных по политическим делам.

«До вчерашнего дня Володя не пил воду. Сегодня с ним виделась адвокат, она мне и сообщила», — отметила жена Владимира Гундаря Елена.

Родственники волнуются за состояние его здоровья. Владимир Гундарь — инвалид второй группы, у него частично ампутирована нога, высокое давление, он нуждается в постоянном приеме медикаментов.

«Поскольку он воду не пил, то и таблеток не принимал. Я не знаю, предлагали ли ему их медики», — сказала жена заключенного.

«Я в субботу была в СИЗО, передала передачу. Мне никто ничего не сказал, и взяли ее без препятствий. А он уже сидел в карцере», — добавила жена активиста.

Елена Гундарь считает издевательством подобные действия администрации СИЗО. «Я недавно была на встрече с заместителем начальника СИЗО №7, и он меня заверял, что с Володей нет проблем. А теперь он в карцере: 15 часов на маленьком стульчике сидит человек с одной ногой, а вокруг только голые стены. Вот это и есть экстремизм со стороны власти», — заявила Елена Гундарь.

Владимир Гундарь был задержан в декабре 2020 года по «делу Автуховича» и внесен в список причастных к терроризму. В отношении него было заведено два дела по статьям Уголовного кодекса 289 (акт терроризма) и 366 (насилие в отношении должностного лица).

Процесс по ст. 366 проходил в закрытом режиме. 20 мая Брестский областной суд приговорил Гундаря к трем годам исправительной колонии общего режима. Процесс по ст. 289 («дело Автуховича») еще не начинался.

 
 
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Барановичский активист Владимир Гундарь с 25 июня находится в карцере за отказ говорить надзирателям, что он склонен к экстремизму. Там он объявил голодовку,...
 
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